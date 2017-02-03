Hamile Kadına Dayaktan Serbest Ama Cezaevinden Çıkamayacak

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, parkta spor yapan 4 aylık hamile 32 yaşındaki Ebru Tireli'ye saldırdığı, aynı bölgede N.Ç.'yi taciz ettiği ve bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle toplam 26.5 yıl yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen D.K.'nın yargılanmasına devam edildi. Tireli'ye hiçbir fiziksel teması olmadığını ileri süren D.K. delilleri karartma şüphesi bulunmadığından bu suçtan serbest kaldı, ancak hakkında açılan ve bu dava ile birleştirilen, bir kız çocuğuna cinsel istismar suçundan tutukluluğun devamına karar verildi.



Turgutlu'nun Ergenekon Mahallesi'nde geçen 7 Aralık'ta yaşanan olayda, 4 aylık hamile olan Ebru Tireli, akşam saatlerinde evinin yakınındaki Osman Gazi Parkı'na spor yapmaya gitti. Bu sırada, kırmızı renkli bir otomobilden inen bir erkek, yanına gelip "Bir daha burada yürüyüp, spor yapmayacaksın" diye bağırdı, ayağından çıkardığı ayakkabısıyla genç kadının suratına vurdu. İddiaya göre saldırgan, dengesini yitirince düşerek başını kaldırıma çarpan Ebru Tireli'ye yerdeyken tekme attı. Korkup, gözyaşları döken, hamile olduğunu söyleyen Ebru Tireli'nin çığlık atması üzerine saldırgan kaçtı. Görgü tanıklarının verdiği bilgiler sonrasında M.T., olayın faili olduğu iddiasıyla yakalanıp tutuklandı. Üç gün tutuklu kalan M.T., olay saatinde saldırıda kullanıldığı ileri sürülen aracının hiç yerinden hareket etmediğine dair güvenlik kamerası kayıtlarının bulunmasıyla, serbest bırakıldı ve hakkında takipsizlik kararı verildi. M.T.'nin serbest kalmasından sonra polisin çalışması yeniden başladı. Bu sırada polise başvuran N.Ç., kendisinin de geçen ay parka yakın bir bölgede cinsel saldırıya uğradığını anlattı, eşkal bilgisi verdi. Eldeki delillere göre araştırmasını sürdüren polisin gözaltına aldığı, Osman Gazi Mahallesi'nde yaşayan, tuğla fabrikasında işçi D.K. tutuklandı. Hamile olan Ebru Tireli'ye saldırmaktan ve hakaret suçlarından toplam 4 yıl, N.Ç.'ye yönelik hareketinden dolayı da cinsel saldırı ile hakaret suçlarından toplam 14.5 yıl hapis cezasına çarptırılması istenen D.K., hakkında Turgutlu 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. D.K.'nın, daha önce 14 yaşındaki Y.Ş.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında aynı mahkemede 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava da bu dosyayla birleştirildi.



Davanın bugün yapılan ikinci duruşmasına, tutuklu sanık D.K. getirilmedi. D.K.'nın cezaevinden SEGBİS ile katıldığı duruşmada ağabeyi Bilal K. ile tarafların avukatları yer aldı.



Sanık D.K., duruşmada daha önce verdiği, "Olay günü kaza yapmıştım. Arkamdan birisinin gülerek geldiğini hissettim. Dönüp, 'Bana mı arabama mı gülüyorsun' dedim. Önüne bakıyordu. Bu sırada beni fark etti, geri çekilmek istediği sırada düştü. O anda 'Ben hamileyim abi' diye bağırdı. Ben de o kişinin kadın olduğunu anladım. Hiç fiziksel temasım olmadı" yönündeki ifadesinin doğru olduğunu söyledi.



D.K., hakkındaki kız çocuğa cinsel taciz buçlamasını ise kabul etmeyip, "36 yaşındayım, 3.5 yaşında bir kız çocuğum var, ailem belli, anam babam belli. Böyle bir kız çocuğunu hatırlamıyorum. Ben şu ana kadar böyle bir suçtan dolayı hakim karşısına çıkmadım. Bu suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.



D.K.'nın avukatı Mustafa Şahan ise yazılı savunma yapmak için süre talep ederek, her iki olayda da müştekilerin ihbar ve karakol ifadelerinde çelişki olduğunu belirtti. Şahan, sanığın tutukluluk halinin sona ermesini ve beraatine karar verilmesini talep etti.



Ebru Tireli'nin avukatı Tolga Tireli ise müvekkilinin ifadesinde anlattıklarının doğru olduğunu ileri sürüp, sanık D.K.'ya hakettiği cezanın verilmesini istedi.



Tarafların dinlenmesinin ardından hakim, Tireli'ye karşı basit yaralama suçundan, D.K.'nin delilleri karartma şüphesi bulunmadığı için serbest bırakılmasına, N.Ç.'yi taciz etmek ve bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmaktan ise delileri karartma şüphesi bulunması ve suçun niteliği bakımından ise tutukluğunun devamına karar verdi.



Hakim ayrıca mağdur Ebru Tireli'nin olay sırasında beden ve ruh bakımından kendini savunup, savunamayacağının tespiti için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilip rapor alınmasına, mağdur Y.Ş.A.'nın gittiği ve olayın gerçekleştiği market ile çevresinde kamera kaydı olup olmadığının araştırılması için Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına da karar verip, duruşmayı erteledi.



Duruşma sonrasında, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri Turgutlu Adliyesi önünde açıklama yapıp, davanın takipçisi olacaklarını belirtti.



- Manisa