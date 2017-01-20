Hamile Kadın ile Yaşlı Çiftin İmdadına Jandarma Yetişti

Adana'nın Feke ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan bir hamile kadın ile yaşlı karı kocanın yardımına jandarma ekipleri yetişti.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yerebakan Mahallesi'nde doğum yapacak olan kadının hastaneye yetişmesi için jandarmadan yardım istendi.



Sağlık durumu iyi olmayan hamile kadın, karayolları ve belediye yol açma ekibi ile birlikte vatandaşların da yardımıyla 112 Acil Servis ekipleriyle devlet hastanesine ulaştırıldı.



Sağlıklı bir bebeğe sahip olan ve ismi açıklanmayan aile zorlu şartları aşarak dünyaya gelen kızlarına "Kardelen" adını verdi.



Feke ile Jandarma Komutanlığı ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan Ortaköy Mahallesi yolunu, yol açma ekipleriyle birlikte açarak kar nedeniyle köyde mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Köyde mahsur kalan vatandaşlardan 70 yaşlarındaki hasta İlhan Baykara ve eşi Rabia Baykara jandarma aracına alınarak Feke Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavisi yapıldı. - ADANA