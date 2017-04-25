Hamile Eşini Öldüren Suriyeli Koca: Beni Aldatıyordu

KAYSERİ'de nikahsız yaşadığı 7 aylık hamile eşi Fatma El Muhammed'i (25) boğarak öldürmekten yargılanan Suriyeli Ahmet El Hasan (27) çıkarıldığı mahkede, "Karım beni aldatıyordu" dedi.



3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanık Ahmet El Hasan hazır bulundu. 18 Şubat'ta meydana gelen olayda, eşini önce dövdüğü sonra boğduğu suçlamasıyla yargılanan Ahmet El Hasan savunmasında, "Savaştan kaçarak geldiğim Kayseri'de eşimle yeni bir hayat kurmaya çalıştım. Ancak, işten eve geldiğimde karımı başka bir erkekle yakaladım. Kendimi kaybedip onu dövdüm. Sonra ne yaptığımı hatırlamıyorum. Hem eşimden, hem de çocuğumdan oldum. Çok pişmanım. Beni bırakın Suriye'ye geri döneyim" dedi. Mahkeme heyeti, Fatma El Muhammed'in ölüm raporunun çıkması için duruşmayı erteledi. - Kayseri