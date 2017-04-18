Hamile eşi şehidini üniformasıyla uğurladı

Sedyeyle getirilen şehidin 8,5 aylık hamile eşi şehidin üniformasını giyerek gözyaşlarına boğuldu



İZMİR - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Harun Şenözüar'ın hamile eşi, şehidini üniformasıyla son yolculuğuna uğurladı. ŞEhidin eşi ve ailesinin dik duruşu dikkat çekti.

Hakkari Çukurca Jandarma Komando Tabur Komutanlığı 1'inci Komando Bölük Komutanlığı emrinde roketatar nişancısı olarak görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Harun Şenözüar, 16 Nisan 2017 tarihinde Kaletepe bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda yaralanmıştı. Tedavi gördüğü Hakkari Devlet Hastanesinde dün şehit olan Şenözüar naaşı helikopterle memleketi İzmir'e gönderildi. 25 yaşındaki şehidin naaşı Torbalı Devlet Hastanesi'nin morgundan cenaze nakil aracıyla konvoy eşliğinde tören alanına getirildi.

Mümin Mesci Camisi'nde düzenlenen törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordu ve Garnizon Komutanı Org. Abdullah Recep, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Koçyiğit, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, MHP İl Başkanı Necat Karataş, CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ayakta durmakta zorluk yaşayan şehit ailesini yakınları ile askerler teskin etti.

Hamile olan eşi üniformasını giyerek sedyeyle geldi

Şehidin 8,5 aylık hamile olan eşi Melek Şenözüar ise 112 acil ekipleri tarafında sedye üzerinde getirildi. Eşinin naaşını görünce gözyaşlarına boğulan genç kadın, üzerine eşinin ceketini giyip, şapkasını taktı. Şehidin kız kardeşi Merve Şenözüar, şehit eşinin koluna girerek teselli etti. Şehidin annesi Fatma ve babası Hamdi Şenözüar da gözyaşlarını tutamadı.

İki gün sonra doğum günüydü

Henüz 2 yıldır görev yapan ve iki gün sonra doğum günü olan Harun Şenözüar'ın cenazesi, Torbalı ilçesine bağlı Karaot Köyü'nde defnedildi.