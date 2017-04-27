Hami Mandıralı: "Beni Babalarına Sorsunlar"
Trabzonspor Eski Teknik Direktörü Hami Mandıralı, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.
Gündeme dair açıklamalarda bulunan Hami Mandıralı'nın röportajından satırbaşları şu şekilde:
'Trabzon'un hedefi her zaman şampiyonluk olmalı'
"Karakteri sağlam oyuncuları kadronuza katmanız lazım. İkinci yarıda Trabzonspor bunu yaptı ve doku tuttu. İkinci yarı gelen oyuncular ve mevcut oyuncuların performansı Trabzonspor'u yukarılara taşıdı. Trabzonspor'un hedefi her zaman şampiyonluk olmalı"
'Olcay, Yusuf'u olumlu yönde etkiler'
"Olcay Şahan her zaman ekmeğinin peşinde, başarılı olmanın peşinde, güzel karakter sergiledi. Trazbonspor'da da aynı karakteri sergiledi. Şu ana kadar sergilemiş olduğu karakter çok önemli. Olcay Şahan'ın Yusuf Yazıcı ile ağabey-kardeş ilişkisi var. İnşallah onu olumlu yönde etkiler"
'Bana saldırmış olsa da Yusuf'u ön plana Sadi Tekelioğlu çıkarttı'
"Beni de yetiştiren, ben de emeği çok olan, ben bunları söylemekten onur duydum, her ne kadar ben görevdeyken bana sallamış ve saldırmış olsalar da Yusuf Yazıcı'yı Sadi Tekelioğlu ön plana çıkarttı. Yusuf'a ilk olarak lig maçında ben görev verdim. O dönemden sonra inişli-çıkışlı grafik sürdürdü. Doğru insanlarla temas kurmalı, Yusuf Türk futboluna başarılı olacak şekilde sunulabilir. Yusuf kendini yönlendirecek bir ağabey bulmalı"
'Fatih Terim, Yusuf için doğru zamanı bekliyor'
"Yusuf Yazıcı yetenekli bir oyuncu, taraftarımız umutsuzluğa kapılmasın. Sol ayaklı oyuncular özeldir. Fatih Terim hocamız Yusuf için bence doğru zamanı bekliyor. Bu işlerde sabırlı olmak lazım. Burada kırıp dökmektense oyuncuyu daha iyi motive etmeliyiz"
'Yusuf Yazıcı transfer haberlerine takılıp kalmamalı'
"Yusuf Yazıcı transfer haberlerine takılıp kalmamalı. Yusuf Türkiye'de rüştünü ispatlasın. Avrupa sonraki plan olmalı. Güzel bir teklif gelirse camia değerlendirir. Böyle tekliflerde taraftar onur duyar. Avrupa'dan önemli teklifler gelirse oyuncularımız gözü kapalı gitmeli"
'Salih Uçan keşke Roma'ya gitmeseydi'
"Türkiye'de büyük takımlarda oynarken camialar başarı beklediği için oyuncular silinip gidiyor. Birçok genç oyuncularımız var. Örnek olarak; Fenerbahçe'de Salih Uçan vardı, Roma'ya gitti, keşke Roma'ya ya gitmeseydi, oynayabileceği takıma gitseydi. Fenerbahçe'ye farklı gelirdi"
'Schalke'de benim tercümanımı kulübe bile sokmadılar'
"Ben genç yaşta Avrupa'ya gitmedim, 30 yaşında gittim. Eğer gençlerimizin Avrupa hedefi varsa o ülkenin dilini öğrensinler. Biz de yabancı oyuncular için tercüman oluyor. Schalke'de oynarken benim tercümanımı kulübe bile sokmadılar.
'TFF 1. Lig'den ayrılan hocalar Süper Lig'e gidiyor'
"Her teknik adam çalışsın, ben iki defa Trabzonspor'da çalıştım, görevden kaçmadım. Antalyaspor maceram oldu. Yöneten insanların sizinle diyalogları duygularınızı değiştiriyor. Ben de eğilen bir insan olmadığım için davranışlarımdan taviz vermedim. Bizim gibi insanlar teknik direktörlük yaşantısında dışarıda duruyor. Dikkat ediyorum, TFF 1. Lig'den ayrılan hocalar Süper Lig'e gidiyor. İnanıyorum bizimde devamlı bu işin içinde olmamızı sağlayan yönetici profili olacaktır. İngiltere'de sabır var. Bu sabrın meyvelerini alıyorlar. Ülkemizde camiaları iyi noktalara getirecek insanların olduğunu biliyorum"
'Trabzonspor benimle görüşmedi, başındaki teknik adam beni istemez'
"Türkiye'de sportif direktörlük kavramını başarabilmek için hocayla sportif direktörün iyi ilişkilerde olması lazım. Sportif direktörün aklının bir köşesinde; "O gider ben gelirim" varsa başarılı olamaz. Avrupa'da bu kavram oturmuş ve herkes kendi görevini biliyor. Türkiye'de bu kavram oturmalı ve herkes kendi işine saygı duymalı. Trabzonspor'un bu konuda benimle görüşmesi olmadı. Trabzonspor'un başındaki teknik adam beni istemez"
'Beni tanımayanlar beni babalarına soracaklar'
"Ben giderken Trabzonspor'a takım kadrosunu ve içindeki durumu bilmiyor muydum? Biliyordum. Benden önce Başkan Muharrem Usta şu andaki hocasına teklif etmiş ve Mourinho gelse ne yapar demiş. Ben geldim, benim Trabzonspor'a hayır deme şansım yok. İnsanlarımızdan bunu olumlu ve olumsuz anlayanlar oldu. Gençlerden beni eleştirenler oldu. Beni tanımayanlar beni babalarına soracaklar. Trabzonspor diyince benim için akan sular duruyor"
'Usta, Ersun Yanal ile görüştüğünü bana dedi'
"Muharrem Usta, Ersun Yanal ile görüştüğünü bana kendi dedi. Eşim ve ben o dönem çok iyi fedekarlıklar yaptık. Şimdi teknik adam geldi yirmi küsür tane oyuncu alındı. Bana iki tane, üç tane benim alma dediğim oyuncular alındı. Aradaki fark var. Bizim şehrimize yabancı daha kıymetli oluyor. Burada bize yakışan alkışlamak olur"
'Güneş ve ben uzaya gönderilmiştik'
"Şimdi şu andaki teknik adamın Türkiye'de şunu bunu yaptığını konuşmaktan ziyade, Ersun Yanal'ın ilk yarıda aldığı sonuçları Şenol Güneş ve ben alsak uzaya gönderilmiştik. İkinci yarıdaki oyuncularla takıma olumlu katkı sağlandı"
'Ekici irtibarsızlaştırıldı, devre arası gitmeliydi'
"Mehmet Ekici Trabzonspor'da irtibarsızlaştırıldı, kıymetsizleştirildi. Mehmet Ekici'nin nasıl işler yapacağını herkes biliyordu. Oraya gitsin, buraya gitsin. O da gitmek istediği trakıma belirtti. Kendi başına idman yapılıyor. Sezon sonu bonservisini alıp gidecek. Mehmet Ekici devre arası gitmeliydi, Mehmet Türkiye'de her takımda oynar. Onu irtibarsızlaştırmadan göndereceksin. Türk veya yabancı fark etmez giden oyuncunun gönül kırgınlığı olmamalı. Mehmet bu kadaroda olsa çok katkı sağlardı"
'Trabzonspor'a kırgınlığım yok! İnsanlara var'
"Benim Trabzonspor'a kırgınlığım olmaz. Trabzonspor benim kimliğim, camiam. İnsanlara kırgınlığım var onlarda ben de kalsın"
(Ajansspor)