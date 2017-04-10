Hamdi Ulukaya "60 Dakika"da:

Amerikan CBS televizyonunda 1968'den bu yana yayınlanan 60 Dakika (60 Minutes) adlı haber programı, 9 Nisan'da yayınlanan son bölümünü Türkiyeli iş adamı Hamdi Ulukaya'nın kurucusu olduğu Chobani'ye ayırdı.

Sunuculuğunu Steve Kroft'un yaptığı programda Ulukaya, Türkiye'de geçen çocukluk yıllarından bugüne uzanan hikayesini ayrıntılarıyla anlattı. Yolculuğuna bundan 23 yıl önce öğrenci vizesiyle, dil bilmeden ve cebinde çok az parayla başlayan Hamdi Ulukaya'nın, Chobani'yi ABD'nin en hızlı büyüyen markalarından biri haline getirmesi programda çarpıcı bir başarı hikayesi olarak işlendi.

ABD'de istihdam yaratan göçmen

60 Dakika programının "Chief of Chobani" (Chobani'nin Patronu) başlıklı bölümünde markanın temsil ettiği değerlerden üretim süreçlerine, yarattığı istihdamdan çalışan politikasına ve Ulukaya'nın başta mülteci sorunu olmak üzere pek çok alanda sosyal sorumluluk bilinciyle yürüttüğü çalışmalara kadar çeşitli konulara yer verildi.

CBS kanalının internet sitesinde program için Hamdi Ulukaya ile yapılan röportajın metni de yayınlandı. Metinde Ulukaya'nın Chobani markasıyla ABD'de bir göçmen olarak yarattığı istihdama dikkat çekilerek, "Bugün Chobani çalışanlarının %70'i ABD doğumlu, %30'u ise göçmen ve mültecilerden oluşuyor."bilgisine yer verildi.

Yeni bir ticaret anlayışı, yeni bir iş yapış şekli, yeni bir değer zinciri

Chobani, ilk günden itibaren "daha fazla insan için daha iyi gıda" anlayışını hedefine koydu. Bununla birlikte Ulukaya, en başından bu yana ticaretin insanlığın iyiliğine katkıda bulunacak en önemli güçlerden biri olabileceğine inanarak Chobani'yi bu felsefeyi yansıtan değerler üzerine inşa etti. Dünya televizyonlarında yayınlanan en saygın haber programlarından biri olan 60 Dakika, Chobani'ye ayırdığı bölümünde "her şeyi farklı yapan" liderlik anlayışıyla Hamdi Ulukaya'nın detaylı bir portresini çizerek 20 milyon televizyon izleyicisine ve 80 milyon djiital takipçiye ulaştırdı.