TheChef4U, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.



Farklı bir teknikle hazırlanan artisan köfte,% 100 et lezzeti alabileceğiniz artisan cheeseburger atölyesinde, kendi hamburgerinizi hazırlayıp yiyebilirsiniz.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Karşıyaka



Mekan : TheChef4U



Mekan Adresi : Nebil Susup Sokak No: 112 /A



Başlangıç Saati : 27.04.2017 14: 30: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 16: 30: 00



Kategori : Hamburger ve Artısan Cheeseburger



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır