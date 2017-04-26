Hamburger ve Artısan Cheeseburger
TheChef4U, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.
TheChef4U, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.
Farklı bir teknikle hazırlanan artisan köfte,% 100 et lezzeti alabileceğiniz artisan cheeseburger atölyesinde, kendi hamburgerinizi hazırlayıp yiyebilirsiniz.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Karşıyaka
Mekan : TheChef4U
Mekan Adresi : Nebil Susup Sokak No: 112 /A
Başlangıç Saati : 27.04.2017 14: 30: 00
Bitiş Saati : 27.04.2017 16: 30: 00
Kategori : Hamburger ve Artısan Cheeseburger
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io