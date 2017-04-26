Hamburger ve Artısan Cheeseburger

TheChef4U, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.

Hamburger ve Artısan Cheeseburger

TheChef4U, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.

Farklı bir teknikle hazırlanan artisan köfte,% 100 et lezzeti alabileceğiniz artisan cheeseburger atölyesinde, kendi hamburgerinizi hazırlayıp yiyebilirsiniz.

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Karşıyaka

Mekan : TheChef4U

Mekan Adresi : Nebil Susup Sokak No: 112 /A

Başlangıç Saati : 27.04.2017 14: 30: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 16: 30: 00

Kategori : Hamburger ve Artısan Cheeseburger

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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