Hamburg'un Yeni Konser Alanı: Elbphilharmonie

Hamburg Elbphilharmonie binası kulaklardaki pasları silecek akustiğiyle 11 Ocak Çarşamba akşamı verilen bir konserle kapılarını ziyaretçilerine açtı. 1960'lı yılların bir sigara ve kakao deposu restore edilerek cam tavanlı bir mimari esere dönüştürüldüğü bina 10 yılın ardından tahmin edilen bütçenin 10 kat fazlası harcanarak 789 milyon Euro'ya tamamlandı.



Hello World! #elbphilharmonie pic.twitter.com/mbcmYXwSDN— Elbphilharmonie (@elbphilharmonie) 11 January 2017



Maestro Thomas Hengelbrock: "Burada çok özel bir atmosfer var. Seyirciden çok uzak değilsiniz, yanı başınızda gibiler. Her bir alandan huzur içinde müziği dinleyebilirsiniz" sözleriyle konser alanını anlattı.



A moment to remember forever! This is the first official photo of the Grand Hall with guests and orchestra. #elbphilharmonie pic.twitter.com/gtveuTWNGO— Elbphilharmonie (@elbphilharmonie) 11 January 2017



Elbphilharmonie Sanat Yönetmeni ve Genel Müdürü Christoph Lieben Seutter açılış konserinde Rönesans'tan günümüze parçalar çalındığını belirtti ve ekledi:



"Hamburg müzik hayatının en iyilerini sergilemek ve tüm Hamburg orkestralarını burada sunmak istedik. Ayrıca burası yeni bir bina, seyirci de dünyanın dört bir yanından gelen en ünlü sanatçıları, tüm büyük orkestraları Hamburg'da izlemeyi bekliyor."



Hamburg Elbphilharmonie'nin ilk sezonu için bir milyonu aşkın bilet satıldı.



