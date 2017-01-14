Hamburg Polisi, Banka Görevlisini Vuran Soyguncunun Peşinde

Almanya'nın Hamburg kentinde bir banka şubesini soyan ve 45 yaşındaki banka görevlisini silahla vurarak ağır yaralayan soyguncu aranıyor. 12 Ocak Perşembe günü meydana gelen soygunun failini yakalamak için polis yoğun çaba harcıyor. Hamburg polisinin verdiği bilgiye göre, soyguncu saat 17.53'de Holsten Caddesi'ndeki banka şubesine geldi. Silahlı ve maskeli soyguncu kasadaki görevliyi tehdit ederek bin 800 Euro'yu aldı. Ancak parayı torbaya doldururken yere düşüren soyguncu eğilerek paraları topladıktan sonra banka görevlisini karnından vurdu. Soyguncu daha sonra kaçarak izini kaybettirdi. Polisin basına verdiği güvenlik kamerası kaydında maskeli ve silahlı soyguncunun banka görevlisini silahla tehdit ederek paraları aldığı bölüm görülüyor. Soyguncunun profesyonel olduğunu düşünen polis, daha önceki soygunlarla bağlantısını da araştırıyor. Hamburg polisi sözcüsü, soyguncunun yaşlı bir Alman olabileceğini de bildirdi. Görüntü dökümü:

-Soyguncunun bankaya gelişi ve görevliyi silahla tehdit ederek paraları alışının güvenlik kamerası görüntüsü - Aytaş