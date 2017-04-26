Hamas Yeni Siyasi Belgesini Haftaya Açılayacak

Hamas'ın, genel prensiplerini ve politikalarını içeren yeni siyasi belgesini 1 Mayıs'ta kamuoyuna açıklayacağı bildirildi.



Hamas'ın medya biriminden yapılan yazılı açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal 1 Mayıs'ta Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek bir konferansta Hamas Siyasi Belgesini resmi olarak açıklayacak." bilgisi verildi.



Meşal'in düzenleyeceği konferansa Hamas'ın diğer bazı üyeleri ile gazeteci ve aydınların da katılacağı belirtilen açıklamada, yeni siyasi belgenin içeriğine dair detay paylaşılmadı.



Hamas'ın kuruluşu



Hamas hareketi, başta Şeyh Ahmed Yasin olmak üzere Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderleri tarafından 14 Aralık 1987'de kuruldu. Askeri gücündeki artıştan sonra örgüt, 1992'de İzzeddin el-Kassam Tugayları adıyla, silahlı bir direniş kanadı oluşturdu.



Hamas, 2006'da Filistin meclis seçimlerinde aldığı oylarla iktidara gelmiş ve İsmail Heniyye başkanlığında hükümeti kurmuştu. Fetih hareketi bunun ardından siyaset sahnesini Hamas'la paylaşmak zorunda kaldı. Fetih'in tepkisinin yanı sıra ABD, Avrupa Birliği ve İsrail de seçim sonuçlarını tanımadı.



Hamas'ın 2006'daki seçimlerden başarıyla çıkmasının ardından Gazze'ye abluka uygulamaya başlayan İsrail, gıda ve inşaat malzemelerinin girişine de kısıtlama getirdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası, uluslararası tepkilere rağmen aralıksız devam ediyor.



Uzun yıllar süren anlaşmazlığın ardından Hamas ve Fetih arasında 23 Nisan 2014'te milli mutabakata varılmış ve bu çerçevede 2 Haziran'da Rami el-Hamdallah başkanlığında uzlaşı hükümeti kurulmuştu.



Uzlaşı hükümeti Haziran 2014'te oluşturulmasına rağmen siyasi ihtilafların devam etmesi nedeniyle hayata geçirilemedi.