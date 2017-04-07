Hamas ve Fetih'ten Başbakan Hamdallah'a Tepki

Hamas ve Fetih hareketleri, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın, hükümetin son 10 yılda Gazze Şeridi için yaptığı harcamalara ilişkin açıklamalarını "gerçekleri çarpıtma ve mantıksız" bulduklarını belirtti.



Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Hamdallah'ın Gazze Şeridi için yapılan harcamalara ilişkin açıklamalarının, gerçekleri çarpıtmanın yanı sıra yalan ve kamuoyunu yanıltma ısrarından ibaret olduğunu savunarak, "Hamdallah hükümeti yükümlülüklerini yerine getirmeyerek, abluka altındaki Gazze sakinleri için krizler oluşturdu. Hükümet, Gazze'ye ithal edilen ürünlerden aylık yaklaşık 100 milyon dolar elde ediyor." ifadelerini kullandı.



Berhum, Hamdallah'ın Hamas'a, Gazze'yi Filistin hükümetine teslim etmesi yönündeki çağrısına ilişkin ise hükümetin sorumluluklarını yerine getirmesi durumunda Gazze'deki yönetimi teslim etmeye hazır olduklarını kaydetti.



Fetih Hareketi'nin Gazze'deki yetkililerinden yapılan yazılı açıklamada da Başbakan Hamdallah'ın Gazze harcamalarına ilişkin ifadeleri "içeriksiz ve mantıksız" şeklinde nitelendirilerek, "Hamdallah'ın, Gazze Şeridi'ndeki kamu çalışanlarının maaşlarını kısmak için yapılan harcamaları gerekçe gösterme çabası başarısız olmuştur." denildi.



Başbakan Hamdallah, 34. Arap İçişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Tunus'ta yaptığı basın açıklamasında, Filistin hükümetinin, son 10 yılda Gazze için kamu hazinesinden 17 milyar dolar harcama yaptığını söylemişti.



Filistin'de 2 Haziran 2014'te Ulusal Uzlaşı Hükümeti kurulmuş, ancak Hamas ve Fetih arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle hükümet Gazze Şeridi'nde göreve başlayamamıştı.