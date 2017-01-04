Hamas ve Fetih, 15 Ocak'ta Moskova'da Bir Araya Geliyor

Rusya'nın başkenti Moskova'nın, Hamas ve Fetih temsilcilerine 15 Ocak'ta ev sahipliği yapacağı bildirildi.



Filistin Kurtuluş Örgütü İcra Komitesi üyesi Wasel Ebu Yusuf, Hamas ve Fetih temsilcilerinin 15 Ocak'ta Moskova'da bir toplantı gerçekleştireceğini duyurdu. Yusuf, "Rusya, Ocak ayının ortalarında barışı görüşmek için Fetih, Hamas ve Filistinli yetkililere ev sahipliği yapacak. Filistin yönetimi, hem Paris'teki konferansı üzerinde hem de uzlaştırma sürecinde Moskova görüşmeleri aracılığıyla barış üzerinde çalışıldığını kanıtlamak istiyor" dedi. Filistin Kurtuluş Örgütü yetkilileri, Rusya'da gerçekleştirilen görüşmelerin Paris'teki barış konferansıyla aynı gün gerçekleştirileceğini dile getirdi.



İlk toplantı 2011 yılının Mayıs ayında aralarında Hamas ve Fetih'in de bulunduğu Filistin gruplarını uzlaştırmak için Moskova yakınlarındaki kaplıcalarda kapalı kapılar ardında gerçekleştirilmişti. Fetih ve Hamas arasındaki ayrılık ilk olarak 2006 yılında yapılan seçimlerin ardından başlamıştı. - MOSKOVA