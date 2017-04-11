Hamas'tan Hükümete 'Maaş Kesintisi' Cevabı
Filistin Uzlaşı Hükümeti'nin Gazze'deki kamu çalışanlarının maaşından kesinti yapılmasının siyasi bir karar olduğunu belirtildi.
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