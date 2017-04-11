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Hamas'tan Hükümete 'Maaş Kesintisi' Cevabı
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Hamas'tan Hükümete 'Maaş Kesintisi' Cevabı

Filistin Uzlaşı Hükümeti'nin Gazze'deki kamu çalışanlarının maaşından kesinti yapılmasının siyasi bir karar olduğunu belirtildi.

Hamas'tan Hükümete 'Maaş Kesintisi' Cevabı

Filistin Uzlaşı Hükümeti'nin Gazze'deki kamu çalışanlarının maaşından kesinti yapılmasının siyasi bir karar olduğunu belirtildi.

Kaynak: Dunya.com

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