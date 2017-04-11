Hamas'tan Hükümete "Maaş Kesintisi" Cevabı

İslami direniş hareketi (Hamas), Filistin Uzlaşı Hükümeti'nin Gazze'deki kamu çalışanlarının maaşından kesinti yapılmasının tamamen siyasi bir karar olduğunu, mali sıkıntı ile alakasının olmadığını açıkladı.



Hamas siyasi büro üyesi Salah el-Berdovil, hükümetin maaş kesintisi beyanına karşılık yaptığı yazılı açıklamada, Kararın Mahmud Abbas'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinden önce, kesintinin Hamas'a siyasi baskı amaçlı olduğunu belirtilerek şu ifadeler yer aldı:



"Gazze'deki Filistin halkının lokmasını, siyasi duruşu nedeniyle koz olarak kullanmak ve Trump ile görüşmeden önce halka isteklerini dayatmak, apaçık ve başarısız bir girişimdir. Gazze şantajlara boyun eğmeyecektir. Hamas halkının ilkelerini zehirli bir lokma uğruna satmayacaktır. Özgür olan kişi şerefini bir lokmaya değişmez."



Berdovil, Hükümetin Gazze'deki kamu çalışanlarının maaşından yüzde 30 kesinti yapmasının tamamen siyasi bir karar olduğunu, mali sorunlarla ilgisinin olmadığını ve hükümetin açıklamasının bunu açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.



Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah bugün yaptığı yazılı açıklamada, yeterli kaynağın bulunması ve Devlet Başkanı Abbas'ın uzlaşı girişiminin Hamas tarafından kabul edilmesi halinde Gazze Şeridi'ndeki kamu çalışanlarının maaşlarının tam olarak ödeneceğini belirtmişti.



Gazze Şeridi'ndeki kamu çalışanları, mart ayı maaşlarını yüzde 30 kesintili alırken, Uzlaşı Hükümeti kesintinin geçici olduğunu ve ambargodan kaynaklandığını kaydetmişti.