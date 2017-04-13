Hamas'tan Filistin Devlet Başkanı Abbas'a Tepki

Hamas, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın tehditlerini kabul etmediğini" bildirdi.



Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum yaptığı yazılı açıklamada, "Abbas'ın Gazze'ye yönelik tehditleri kabul edilemez. Bu tehditler Abbas'ın, Gazzelilere kriz oluşturma ve onları sıkıntıya sokmadan direkt sorumlu olduğunun delilidir." ifadesine yer verildi



Açıklamada, Gazze'deki krizlerin siyasi kararlardan kaynaklandığı ve ekonomik durumla bir ilgisinin bulunmadığı aktarıldı.



"Tüm bu krizler, Abbas'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesinde İsrail'e hediye verir gibi Filistin halkının direnişine darbe vurmayı hedefliyor." denilen açıklamada, Filistinli gruplara ve halka bu tehlikeli plana karşı birlikte çözüm bulma çağrısı yapıldı.



Abbas, dün Bahreyn ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ayrılıkla ilgili gelecek günlerde öncekinden farklı adımlar atmaya hazırlandıklarını söylemişti.



"Tehlikeli bir durumda" olduklarını bu nedenle ciddi adımlara ihtiyaçları bulunduğunu ifade eden Abbas, halihazırda bu adımları atma hazırlığında olduklarını kaydetmişti.



Gazze'deki Filistinlilere 10 yıldır destek verdiklerini bunun da kendileri için bir görev olduğunu vurgulayan Abbas, "Hamas, ayrılığı güçlendiren şaşırtıcı adımlar atıyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde bazı adımlar atacağız." demişti.