Hamas'tan Fetih'e "Uzlaşı" Mesajı

Filistin'deki İslami Direniş Hareketi (Hamas), uzlaşı görüşmeleri için Gazze'yi ziyaret edecek Fetih heyetini memnuniyetle karşılayacaklarını bildirdi.



Hamas yöneticilerinden Salah el-Berdevil, hareketin yeni Gazze sorumlusu Yahya es-Sinvar'ın evinde Filistinli grupların temsilcileriyle düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada, Fetih ile Hamas arasında gerçekleşecek diyalog toplantılarına Filistinli tüm grupların katılması konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.



Fetih heyetinin Gazze ziyareti öncesi uzlaşma mesajı veren Berdevil, şunları kaydetti:



"Fetih'teki kardeşlerimize gönüllerimizi açıyor ve uzlaşma anlaşmasını hayata geçirme yolunda yeni bir sayfa açmak için elimizi uzatıyoruz. Çünkü etrafı tehlikelerle kuşatılmış olan Gazze Şeridi yeni krizleri kaldıramayacak durumdadır. Fetih'ten Gazze'yi ziyaret etmek isteyenleri memnuniyetle karşılarız. Onlar Filistin halkının bir parçasıdır. Uzlaşı Hükümeti'nin de yapılan anlaşma doğrultusunda Gazze'deki çalışmalarına başlaması, bizleri memnun eder. Bizler, anlaşmanın hepsini uygulamaya hazırız."



Gazze'deki Fetih Sözcüsü Fayiz Ebu Iyta, dün yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın görevlendirdiği 6 kişilik heyetin, Hamas ile görüşmeler yürütmek üzere önümüzdeki günlerde Gazze'ye geleceğini belirterek, "Ayrılığın bitmesini, ayrılığı bitirecek bir formüle ulaşmayı umuyoruz. Vatanın her köşesinde görev yapacak ve tüm krizlerin çözümünden sorumlu olacak bir hükümetin kurulmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.



Filistin'de 2 Haziran 2014'te kurulan Ulusal Uzlaşı Hükümeti, Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle Gazze Şeridi'nde göreve başlayamamıştı.