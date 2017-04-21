Hamas'tan Elindeki İsrail Askerleriyle İlgili Mesaj

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 2014'te esir aldığını duyurduğu İsrail askeri Aron Şaul ve Hadar Goldin ile ilgili yeni bir video yayımladı.



İzzeddin el-Kassam Tugaylarının resmi internet sitesinde, Gazze'de Temmuz 2014'te girdiği çatışmada esir alındığı duyurulan 2 İsrail askeri Şaul ve Goldin ile ilgili İbranice bir video paylaşıldı.





Arapça alt yazılı videoda, İsrailli askerlerin ailelerine "hükümetiniz yalan söylüyor" mesajı iletildi. Videoda, askerlerin hayatta olduklarına dair herhangi gerçek bir görüntü bulunmazken, askerler ve ailelerin eski fotoğraflarına yer verildi.



Temsili olarak askerlerin ağzından İsrail hükümetine baskı yapılması talebinin iletildiği videoda, "Beni savaşmaya gönderen devletim, esir düştükten sonra beni terk etti." ifadeleri kullanıldı.



"Anne, baba beni Kassam'ın elinden kurtarın." sözleriyle ailelere çağrı yapılan video, İbranice "Anne, baba elinizden gelen her şeyi yapın ki gerçek açıklığa kavuşsun. İşte buradayım, ölmedim." ifadeleriyle son buluyor.





İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği Koruyucu Hat Operasyonu'nda İsrail askeri Oron Şaul'u esir aldığını açıklamıştı. İsrail tarafı ise Şaul'un çatışmalarda ölmüş olabileceğini bildirmişti. İsrail, ayrıca Hamas'ı, 1 Ağustos 2014'te Refah kentinin doğusunda bir çatışmada öldürülen "Hadar Goldin" isimli askerinin cesedini de vermemekle suçlamıştı.





Hamas ile İsrail arasında 18 Ekim 2011'de yapılan takas anlaşmasıyla 2006'da esir alınan İsrail askeri Gilad Şalit'e karşılık olarak bin 27 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.



Kassam Tugayları ile girilen çatışmada Şaul'un Temmuz 2014'te esir alındığının açıklanmasının ardından Şaul'un yakınları ve arkadaşları sosyal paylaşım sitesindeki hesaplarından taziye mesajları yayımlamıştı.





Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı raporlara göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.