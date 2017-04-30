Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Heniyye

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Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı İsmail Heniyye'nin konuşması Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı İsmail Heniyye, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal'ın, yarın hareketin yeni vizyonunu açıklayacağını bildirdi.



Heniyye, Gazze'deki Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı tarafından İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan tutuklara destek için düzenlenen programdaki konuşmasında, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal'ın yarın hareketin yeni vizyonunu açıklayacağını belirtti.



İlk etapta hareketin siyasi belgesi ve detaylarının açıklanacağını aktaran Heniyye, söz konusu vizyonun Filistin, Kudüs, mültecilerin geri dönüşleri ve direniş ile birlik gibi konular olan hareketin ana düşünce ve stratejilerini kapsamayacağını vurgulayarak, "Yeni siyasi belge, strateji ile ilerleme arasında bir bağlantı sağlayacak. Ayrıca Filistin ulusal bileşenleri ile Arap ve İslami perspektifimize dikkati çekmenin yanı sıra uluslararası ilişkilerimiz ele alınacak." dedi.