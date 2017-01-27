Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Heniyye Açıklaması

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı İsmail Heniyye, Mısır'a gerçekleştirdiği ziyaretin Filistin meselesine, özellikle de Gazze'ye olumlu yansımaları olacağını söyledi.



Heniyye, 5 aylık aradan sonra geldiği Gazze'de Eş-Şatı Kampı'ndaki evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hamas, Mısır ile ilişkileri geliştirmeye ve güçlendirmeye devam edecek. Gerçekleştirdiğimiz başarılı ve verimli ziyarette Mısırlı yetkililerle bir araya geldik." dedi.



"İlerleyen günlerde, bu ziyaretin sonuçlarını ve Filistin meselesine, özellikle de Gazze'ye olumlu yansımalarını göreceğiz." ifadesini kullanan Heniyye, Mısırlı yetkililerle Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve sınır şeridindeki güvenlik başta olmak üzere Filistin ile alakalı tüm konuları görüştüklerini kaydetti.



Mısırlı yetkililerle karşılıklı görüşmeleri devam ettirme konusunda görüş birliğine vardıklarını aktaran Heniyye, Hamas'ın tüm Arap ülkeleriyle dengeli ilişkiler kurmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.



Heniyye, hac ibadetini yerine getirmek üzere 5 Eylül'de Gazze'den Suudi Arabistan'a gitmiş, ardından Katar ve Mısır'da Filistin konusunda görüşmeler gerçekleştirmişti.