Hamas ile Fetih Arasındaki Uzlaşı Girişimleri

Filistin Uzlaşı Hükümeti, Hamas'a çağrıda bulunarak ayrılığın sona erdirilmesi için herhangi bir şart öne sürmeden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın geçiş planına uyulmasını istedi.



Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Hükümet, ülkenin birliğinin yeniden sağlanması için Hamas'ın kayıtsız şartsız Abbas'ın önerdiği geçiş planına uyması gerektiğini vurgulamaktadır." denildi.



Abbas'ın planının içeriğine dair bilgi verilmezken hükümetin Gazze Şeridi'ndeki bakanlıkları ve resmi kurumları devralmaya hazır olduğu belirtildi.



Açıklamada, hükümetin Gazze'ye karşı sorumluluklarını yerine getirdiği savunuldu, buna karşın Hamas'ın hükümetin çabalarını engellediği ve Gazze'deki gelirleri kendi çıkarları için kullandığı öne sürüldü.



Gazze'deki Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil el-Hayye, bugün düzenlediği basın toplantısında, Abbas'ın Gazze Şeridi'ndeki memurların maaşlarında kesinti yapma kararından vazgeçmesi, Gazze'deki elektrik santralinin çalışması için gerekli yakıttan vergi alınmaması ve görüşmelere tüm Filistinli grupların katılması halinde Fetih heyeti ile bir araya gelebileceklerini söylemişti.



Gazze'deki Fetih Sözcüsü Fayiz Ebu Iyta, geçen hafta yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın görevlendirdiği 6 kişilik heyetin Hamas ile uzlaşı görüşmeleri yürütmek üzere yakında Gazze'ye geleceğini bildirmişti.



Filistin'de 2 Haziran 2014'te kurulan Ulusal Uzlaşı Hükümeti, Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle Gazze Şeridi'nde göreve başlayamamıştı.