Hamas ile Fetih Arasındaki Uzlaşı Girişimleri

Hamas, Filistinli grupların hazır bulunması ve diğer şartların kabul edilmesi halinde Gazze'yi ziyaret edecek Fetih Hareketi heyetiyle görüşeceklerini bildirdi.



Gazze'deki Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil el-Hayye, düzenlediği basın toplantısında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Gazze Şeridi'ndeki memurların maaşlarında kesinti yapma kararından vazgeçmesi, elektrik santralinin çalışması için gerekli yakıttan alınan vergilerin tamamen kaldırılmasının yanı sıra Filistinli tüm grupların katılması halinde Fetih Hareketi heyeti ile bir araya geleceklerini söyledi.



Gazze'ye gelecek Fetih Hareketi heyetiyle yapılacak görüşmede bazı sorulara cevap isteyeceklerini belirten Hayye, "Bunların başında, işgalci İsrail ile güvenlik koordinasyonu, Kudüs İntifadası, Yahudileştirme, yerleşim yerleri inşası ve milli projeyi tehdit eden tehlikeler ile Batı Şeria'da özgürlüklerin bastırılması gibi soruların cevapları hazır olmalıdır." ifadelerini kullandı.



Hayye, Gazze Şeridi'ndeki sıkıntılara ilişkin ise "Gazze her türlü iyiliği hakkediyor. Yaşananlar, Fetih Hareketi mensupları dahil bölge halkının tümünü cezalandırıyor. Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın tehditleriyle şok olduk. Gazze halkı, iyi bir hayatı ve Filistinlilerden alınan vergilerin bir kısmından yararlanmayı hak ediyor." diye konuştu.



"Gazze'nin sorumluluğu sizdedir, yönetmek için gelin diyoruz"



Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin Gazze'deki çalışmalarını yürütmesi için Hamas'ın idareyi teslim etmeye hazır olduğunu aktaran Hayye, şunları kaydetti:



"Rami Hamdallah başbakanlığında 3 yıl önce Uzlaşı Hükümeti'ni kurduk ve güvenoyunu verdik. Gazze Şeridi, şu ana kadar hükümetin sorumluluğundadır. Devlet Başkanı Abbas ve Başbakan Hamdallah'a, Gazze'nin sorumluluğu sizdedir, yönetmek için gelin diyoruz. Hamas'a bağlı olarak Gazze'de kurulan idari komitenin görevi ise Uzlaşı Hükümeti'nin gelmesiyle sona erecek."



Hayye, Gazze'deki memurların maaşlarına yüzde 30 civarında getirilen kesintilere işaret ederek, "Gazze'de 10 yıldan beri iyi bir hayat yaşayan on binlerce memur, bir anda kendilerini yoksulluk içerisinde buldu. Abbas, sorunları örtmek için ateş topunu Gazze'ye atmak istiyor." dedi.



Filistinliler arasında uzlaşmayı başarmak ve bölünmeyi bitirmek için Hamas'ın çaba sarf ettiğini söyleyen Hayye, "Uzlaşmayı öne süren bizler olduk. Bunun için Fetih Hareketi ile toplantılar yaptık ve çok sayıda tavizler verdik." ifadelerini kullandı.



Hamas'ın, seçimlerin aynı tarihte bir paket halinde gerçekleşmesine karşı çıkmayacağına dikkati çeken Hayye, Devlet Başkanlığı, parlamento ve Ulusal Konsey seçimlerinin bugünden itibaren 3 ay içerisinde yapılması çağrısında bulundu.



Gazze'deki Fetih Sözcüsü Fayiz Ebu Iyta, 11 Nisan'da Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın görevlendirdiği 6 kişilik heyetin, Hamas ile görüşme ve müzakere yürütmek için önümüzdeki günlerde Gazze'ye geleceğini belirterek, "Ayrılığın bitmesini ve bu ayrılığı bitirecek bir formüle ulaşmayı umuyoruz. Vatanın her köşesinde görev yapacak ve tüm krizlerin çözümünden sorumlu olacak bir hükümetin kurulmasını ümit ediyoruz." açıklamasını yapmıştı.



Filistin'de 2 Haziran 2014'te kurulan Ulusal Uzlaşı Hükümeti, Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle Gazze Şeridi'nde göreve başlayamamıştı.