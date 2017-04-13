Hamas Ile Fetih Arasındaki Uzlaşı Girişimleri

Hamas, Filistin Uzlaşı Hükümeti'nin Gazze Şeridi'ndeki tüm çalışmalarını yapması için her türlü imkanı sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.



Hamas'ın üst düzey isimlerinden İsmail Rıdvan, Gazze'de bir araya gelen Filistinli grupların toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Filistin Uzlaşı Hükümeti'ni, çalışmalarını yapması yönünde desteklemeye hazırız. Ancak Uzlaşı Hükümeti, Gazze Şeridi'ndeki krizleri çözme, sınır kapılarını açma, Gazze'yi yeniden imar etmeye ilişkin tüm yükümlülüklerini yerine getirme taahhüdü vermelidir." dedi.



Hamas'a bağlı olarak Gazze'deki çalışmaları yürüten idari komitenin, Uzlaşı Hükümeti'nin Gazze'ye karşı kayıtsız kalması üzerine oluşturulduğunu belirten Rıdvan, hükümetin görevlerini devralması halinde idari komitenin işlevinin kalmayacağını söyledi.



Fetih Hareketi ile Filistinlilerin tüm sorunlarını konuşacak kapsamlı bir diyalog kurmaya hazır olduklarını ifade eden Rıdvan, "Gazze'yi ziyaret edecek Fetih Hareketi heyeti ile görüşmelerin, Filistinli tüm grupların katılacağı ulusal bir çerçevede gerçekleşmesinden memnuniyet duyarız." diye konuştu.



Rıdvan ayrıca, kurulacak herhangi bir Filistin Ulusal Birlik Hükümeti'nin mutlaka önceki uzlaşı anlaşmalarına dayanması gerektiğini vurguladı.



Gazze'deki Fetih sözcüsü Fayiz Ebu Iyta da dün yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın görevlendirdiği 6 kişilik heyetin, Hamas ile görüşmeler yürütmek üzere önümüzdeki günlerde Gazze'ye geleceğini belirterek, "Ayrılığın bitmesini, ayrılığı bitirecek bir formüle ulaşmayı umuyoruz. Vatanın her köşesinde görev yapacak ve tüm krizlerin çözümünden sorumlu olacak bir hükümetin kurulmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.



Filistin'de 2 Haziran 2014'te kurulan Ulusal Uzlaşı Hükümeti, Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle Gazze Şeridi'nde göreve başlayamamıştı.