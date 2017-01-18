Hamamyolu İçin Referandum Çağrısı

Hamamyolu Projesi'ne artan tepkileri değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, "Hamamyolu Projesi durdurulsun, referanduma götürülsün" dedi.



Bakal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi:



"Odunpazarı Belediyesinin halka sormadan uygulamaya başladığı Hamamyolu Projesi derhal durdurulsun. Projenin uygulanıp uygulanmayacağı halka sorulsun. Kentin ruhunu yansıtan, Eskişehirlilerin hatıralarının dolu olduğu Hamamyolu Caddesi'nin yap boz tahtası, kum havuzu olarak kullanılmasını doğru bulmuyoruz. Odunpazarı ilçemizin köklü sorunları çözüm beklerken 13 milyon liranın Hamamyolu Caddesi'nin yeniden sökülüp yapılmasına harcanıp harcanmayacağına Eskişehir halkı karar versin. Bu nedenler göz önüne alınarak Hamamyolu Projesi derhal durdurulsun. Yapılacak referandumda Odunpazarı Belediyesi tarafsızlık ilkesi gereği müdahil olmasın. Kamu kaynaklarını kullanmasın. Hamamyolu Projesi referanduma götürülsün. Şehir halkın, karar halkın."



Açıklamadan sonra katılımcılar, kurulan temsili referandum sandığına oylarını attılar. - ESKİŞEHİR