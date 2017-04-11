Hamal Cinayetine 10 Yıl Hapis

ADANA'da tartıştığı hamal 50 yaşındaki Şeref Altan'ı öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan 20 yaşındaki Eyüp Alyakut, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Olay, 30 Ağustos 2016'da Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Eyüp Alyakut, hamal Şeref Alkan'ın içtiği içkiden izinsiz içince ikili arasında tartışma çıktı. Öfkelenen Alyakut, evine gidip aldığı av tüfeği ile Alkan'ın arkasından ateş etti. Alkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tutuklanan Alyakut hakkında 'kasten öldürme' suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası istemiyle 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı.



Suçlamayı kabul etmeyen Eyüp Alyakut, olay günü Şeref Alkan'ı İhsan ve Sinan ile içki içerken gördüğünü belirterek, "Benim duyduğum kadarıyla, Sinan isimli şahıs mahallede esrar satarken İhsan ve Şeref de yanındaymış. Bu sırada esrar almak için gelen bir müşteri ile aralarında bir tartışma çıkmış. Bunlar esrar almak için gelen kişiyi dövmüş. Daha sonra bu kişi tekrar gelip silahla ateş açmış. Şeref de bu şekilde yaralanmış. Kesinlikle ben öldürmedim" dedi.



Mahkeme heyeti, Eyüp Alyakut'u kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan tahrik indirimi ile 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Alyakut, daha önce aşkına karşılık bulmadığı S.C.'yi (16) zorla kaçırdığı gerekçesiyle de 6 yıl 8 ay hapis cezası almıştı.



- Adana