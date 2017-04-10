Hama'dan Bin 300 Sivil Bab-al Hava Sınır Kapısı'na Geldi

Suriye'nin Hama kentinde rejim askerlerinin saldırılardan kaçan aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu bin 300 sivil, Türkiye sınırı yakınında bulunan Bab-al Hava Sınır Kapısı'na geldi.



Suriye rejiminin yoğun hava saldırılarına hedef olan Hama kentine bağlı Zef bölgesinden kaçan kadın ve çocukların da bulunduğu bin 300 sivil, Türkiye sınırına yakın İdlib kentinin Bab-al Hava Sınır Kapısı'na geldi. Halkın hava saldırıları ve sabah rejim askerlerinin bölgeye karadan saldırması nedeniyle yaşadıkları bölgeyi terk ettikleri belirtildi.



Bölgeye gelen sivillere İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekipleri, ihtiyaç malzemesi dağıttı. Konserve, bisküvi, içme suyu ve çeşitli yiyecek dağıtıldığını söyleyen İHH Hatay Ofisi Basın Danışmanı Selim Tosun, İHH sağlık ekiplerinin kronik hastalığı olan veya yolculuk sırasında rahatsızlananlara ilk müdahaleyi yaptığını belirterek, "Siviller şu anda İdlib'te geçici korunaklı bir alanda bulunuyor. İlerleyen günlerde bir kısmı İdlib'teki akrabalarının yanına gidecek, bir kısmı ise çadır kentlerde yaşamını sürdürecek" dedi. - HATAY