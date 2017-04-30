Haluk Yıldız: 'Fetö'nün Ihanetini Almanya'da Biz Bizzat Yaşadık' - Köln

Almanya'da Türk kökenli siyasetçiler öncülüğünde kurulan ilk parti olan Yenilik ve Adelet Birliği (BİG) Partisi Genel Başkanı Haluk Yıldız, "Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık 2013'den sonraki ihanet söylemlerini, Almanya'da 2010-2013 yılları arasında biz bizzat yaşadık." dedi.



Almanya'nın Köln kentinde Avrupa Kayserililer Birliği'nin düzenlediği bir toplantıda konuşan Yıldız, Alman partiler kanununa göre 2010 yılında kurulduklarını, ilk kez düzenledikleri basın toplantısı sonrası FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesinin "Almanya'nın ilk Müslüman partisi" şeklinde attığı manşetin ilk günden Alman kamuoyunda partilerine büyük bir darbe vurduğunu söyledi.



Yıldız, aynı yayın grubunun partileri için AK Parti'nin Almanya kolu şeklindeki yalan propaganda devam etmesi sonucu ilk genel seçimler öncesinde çok zor durumda kaldıklarını kaydetti.



Genel Başkan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Biz partimizi 21 Şubat 2010'da kurduk ve orada basın mensuplarıyla yapmış olduğumuz ilk basın toplantısında özellikle Türk basınına bu konuda hassas davranması için hem yazılı hemde sözlü olarak ricada bulunduk. Özellikle etnik bir parti olmadığımızı, dini bir parti olmadığımızı ve bu kulvarda bizi değerlendirmemeleri gerektiğini, ağırlıklı olarak göçmenlerin kurduğu bir Alman partisi olarak yansıtmalarını rica ettik. Maalesef FETÖ'nün o zamanki yayın organı olan Zaman gazetesi bizi ertesi gün manşetten 'Almanya'nın ilk Müslüman partisi' diye ilan etti, dolayısıyla bize ilk zararı verdiler. Almanya'da kurumsal zarar açısından bakacak olursak belki ilk mağduru, belki tek mağduru bizim partimiz oldu."



"Yurt dışı ile organik bağı olan parti anında kapatılır"



2010 ile 2013 yılları arasında FETÖ'nün kendilerini yok etme çabalarının sürdüğünü aktaran Yıldız, söylerine şöyle devam etti:



"Bu tarihlerde bizi marjinalleştirme ve bir köşede tutma çabalarını sürekli gördük. Özellikle eyalet seçimlerinde ve 2013 genel seçimlerinde seçime bir hafta kala kendi gazetelerinin köşe yazısında ve internet sayfalarında bizi hem marjinalleştirme hem de AK Parti'nin Almanya kolu diye ilan etme veya etiketleme gibi bir çaba gözlemledik ki bu kabul edilebilir birşey değil. Alman partiler kanununa göre herhangi bir partinin yurt dışı partilerle bir organik bağı olduğu zaman hepimiz biliyoruz ki onlar da çok iyi biliyorlar bu parti anında kapatılır."



Ülke genelinde yüzde 5 barajını aşacak oy potansiyelleri olmamasına rağmen FETÖ'nün neden kendilerine zarar vermek istediğini sonradan anladıklarını ifade eden Yıldız, "Öncelikli amaçları bizi marjinalleştirip büyümemizi engellemekti. İkinci olarak ise Almanya'daki diğer partilere 'bakın biz bu partiyi küçük tutmakla size yaranıyoruz' gibi bir sinyal verme söz konusu. Dolayısıyla 17-25 Aralık 2013'den sonraki ihanet söylemlerini, Almanya'da 2010-2013 yılları arasında biz bizzat yaşadık." şeklinde konuştu.