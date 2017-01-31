SPOR Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Belediyespor, eski golcüsü Haluk Türkeri'yi renklerine bağladı.
Transfer son gününde Aydınspor 1923 ile mukavelesini fesheden tecrübeli golcü, sarı-lacivertli kulüple 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Menemen Belediyespor'da 2014-2015 sezonunda 2. Lig'de 30 maçta forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, 13 gol kaydetmeyi başarmıştı. İzmir temsilcisi, Haluk'un yanı sıra ara transferde Gençlerbirliği'nden stoper Hikmet, Kırklarelispor'dan golcü Serkan ve Bayburt İl Özel İdare'den kaleci Erhan'ı renklerine bağladı.
- İzmir
Haluk Türkeri Menemen'e Döndü
SPOR Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Belediyespor, eski golcüsü Haluk Türkeri'yi renklerine bağladı.
SPOR Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Belediyespor, eski golcüsü Haluk Türkeri'yi renklerine bağladı.