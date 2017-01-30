Haluk Öztekin, Gebzelileri 'Farkındalık'ta Buluşturdu

Gebze Belediyesi'nin düzenlediği kültür sanat etkinlikleri kapsamında yazar Haluk Öztekin, "Hayata Bakışımızdaki Farkındalık" konulu konferansı ile Gebzeliler ile bir araya geldi.



Gebze Belediyesi ve Denetimli Serbestlik Bürosu işbirliğinde düzenlenen programa katılım hayli yoğun oldu. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda bulunan kültür merkezi salonunda gerçekleşen programda Haluk Öztekin, hayata karşı pozitif olmanın önemine değindi. Konferansta konuşan Haluk Öztekin, "İnsanlar hayatta ne istediğini bilmeli ve bunun için çaba sarf etmeli. Bunu yaparken de istediği şeyi en doğru şekilde elde nasıl edeceğini farkında olmalı. Hayatınıza lanet ederek, işinize lanet ederek bu hayat geçmez. Şükredeceğiz her sabah aldığımız nefes bizim için bir şans daha verildiğinin bir işaretidir" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ