Haluk Levent, Kendisine Hakaret Edenlere Dava Açacak

Sesiyle herkesi kendisine hayran bırakan ünlü şarkıcı Haluk Levent, kendisine Twitter'dan hakareT edenler için, "FETÖ'cü trol hesaplar başta olmak üzere, hakaret eden herkese dava açacağım" dedi.

HALUK LEVENT YARGI YOLUNA GİDECEK

Yeniden düzenlediği İzmir Marşı ile büyük beğeni toplayan Haluk Levent, Twitter'da yaptığı bazı açıklamalardan sonra kendisine ağır hakaretler eden hesaplarla ilgili yargıya başvuracağını duyurdu. İzmir Marşı sonrası ve FETÖ'ye karşı yazdığı bazı mesajların ardından yoğun bir hakarete maruz kalan sanatçı, sadece FETÖ'cü trollere değil, İzmir Marşı sonrası kendisine hakaret yağdıranlara da dava açacağını belirtti.

"NASIL BİR ÜLKE OLDUK YA"

Levent, "Birisi Srebrenitsa çağrımdan sonra 'Pis komünist, ülkemizi bölemeyeceksiniz' yazmış. Nasıl bir ülke olduk ya?" diye isyan etti.



