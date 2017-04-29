Haluk Alıcık, Ödül Törenine Davet Edildi

Aydın AKSEDA Derneği Başkanı Fatih Karahan, Sekreter Levent Erkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Demi Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret ederek Ufka Yolculuk Meal Yarışması ödül törenine davet etti.



Ufka Yolculuk meal yarışması hakkında Belediye Başkanı Haluk Alıcık'a bilgi veren Aydın AKSEDA Derneği Başkanı Fatih Karahan;"Okuma alışkanlığının istenen düzeylerde olmadığı günümüzde, okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine katkı sağlamak, halkımızın, özellikle gençlerimizin sahih kaynaklarla buluşmasına destek olmak, Ufka Yolculuk organizasyonunun en büyük amacıdır. Herkesin Kur'an-ı Kerim'i okuması, okuyanların ise daha derinlemesine bilgi sahibi olması ve bilgisini sınaması için bu seneki konu Kur'an-ı Kerim Meali olarak belirlendi. 5 Mayısta gerçekleşecek olan törende siz değerli başkanımızı da aramızda görmekten büyük onur ve mutluluk duyacağız" dedi.



Başkan Alıcık Aydın AKSEDA Derneği Başkanı ve üyelerinin yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek böyle güzel bir programda yer almaktan dolayı büyük mutluluk ve onur duyacağını ifade etti. Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okumanın önemine vurgu yapan Başkan Alıcık; "Yüce Allah'ın Peygamberimize vahyettiği ilk ayet ve ilk emir Oku olmuştur. Yüce Rabbim emrediyor! Oku! Anlaman ve gereğini yapman için Oku! Yüce Allah, Kuran'ı Kerim'in ilk vahye dilen 5 ayetinde okumamızı emrediyor. Dinimizin temelini oluşturan emirleri, öncelikle okuyup anlamamızı emrediyor. Biz İnananlara düşen O'nu asılı olduğu duvardan indirmek ve anladığımız dilden Okumak ve anlamaktır. Düşünerek, anlayarak ve Rab'bimin emirlerini, Rab'bimin istediği gibi dosdoğru yapabilmektir" diye konuştu. - AYDIN