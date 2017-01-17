Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, İncirliova'dan gelen misafirlerini ağırladı.



İncirliova Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Erkan, Yeni Acarlar Spor kulüp Başkanı Serkan Sert, Yönetim Kurulu üyeleri Muzaffer Sağdıç, Sezai Karakuş ve Ersun Pila Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret etti.



Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette hoşsohbet edilirken Yeni Acarlar Spor kulüp Başkanı Serkan Sert kulüpleri hakkında Alıcık'a bilgi verdi. Karşılıklı bilgi alışverişinin de yapıldığı samimi sohbetin ardından günün anısına Başkan Haluk Alıcık'a çiçek takdiminde bulunan İncirliova Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Erkan, Yeni Acarlar Spor kulüp Başkanı Serkan Sert, Yönetim Kurulu üyeleri Muzaffer Sağdıç, Sezai Karakuş ve Ersun Pila ziyaretin sonunda hatıra fotoğrafı çekildiler.



Ziyaretlerinden dolayı çok memnun olduğunu dile getiren Başkan Alıcık, "Dostlarımızın yaptığı ziyaretlerinden dolayı çok mutlu oldum. Kendileri ile samimi bir hasbi hal gerçekleştirdik. Ayaklarına, yüreklerine sağlık. Her birine teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN