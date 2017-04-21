Halterdeki Dünya Şampiyonluğu

Tayland'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda kızlar 58 kiloda şampiyon olan milli sporcu Nuray Levent, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'i makamında ziyaret etti.



Ziyarette Nuray Levent'in babası Ümit Levent, antrenörü Yasin Aydın ile Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci de hazır bulundu.



Milli sporcu Nuray'ın başarısıyla gurur duyduklarını ifade eden Keleş, "Düzce uluslararası şampiyonalarda adından sıkça bahsettiriyor. Bizlere bu gururu yaşatan sporcularımıza teşekkür ediyorum. Milli sporcumuz halterci Nuray Levent de dünya şampiyonluğu gibi en üstün başarıya imza atmıştır. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.



Nuray da elde ettiği başarıdan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Uzun bir kamp döneminin ardından hedeflediğim şampiyonluğa ulaştım. Hedefim bundan sonraki şampiyonalarda bu başarının devamını getirmek. Bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Ziyarette Başkan Keleş, milli sporcuya altın hediye etti.