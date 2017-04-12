Haltercilere Coşkulu Karşılama

Tayland'ın Bangkok kentinde yapılan Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazanan sporcularımıza Esenboğa Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.



Esenboğa Havalimanı'nda milli sporcuları Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Düzce Asp il müdürü Zeki Yıldırım ve federasyon yetkilileri karşıladı. Yetkililer tarafından karşılanan kafilede, Türkiye Halter Federasyonu Başkan Vekili Mevlüt Ataseven, As Başkanı Alparslan Aras, Milli Takım Teknik Heyeti ve milli sporcular ye aldı.



Dünya Şampiyonu olan Nuray Levent burada yaptığı açıklamada, şampiyonaya hazırlık sürecinde emeği geçen antrenörlerine teşekkür ederek, "Gerçekten çok mutluyum. İstiklal Marşı'nı okutmayı Allah bana nasip etti. Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdık. Takım olarak çok mutlu ve gururluyuz" dedi. - İSTANBUL