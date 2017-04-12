Haltercilere Coşkulu Karşılama

TAYLAND'ın Bangkok kentinde yapılan Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazanan sporculara Esenboğa Havalimanı'nda coşkulu karşılama töreni düzenlendi.



Milli sporcuları Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım ve federasyon yetkilileri karşıladı. Yetkililer tarafından karşılanan kafilede, Türkiye Halter Federasyonu Başkanvekili Mevlüt Ataseven, Asbaşkan Alparslan Aras, Milli Takım teknik heyeti ve Milli sporcular vardı. Dünya Şampiyonu olan Nuray Levent ise burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şampiyonaya hazırlık sürecinde öncesi ve sonrasında emeği geçen antrenörlerine teşekkür ederek, "Gerçekten çok mutluyum. İstiklal Marşı'nı okutmayı Allah bana nasip etti. Ay-yıldızlı Bayrağımızı dalgalandırdık. Takım olarak çok mutlu ve gururluyuz" dedi.



- Ankara