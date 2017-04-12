Haltercilerden Kaymakam Öner'e Teşekkür Ziyareti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Anadolu Spor Kulübü çatısı altında büyük başarılara imza atan halterciler Kaymakam Hüseyin Öner'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Kaymakam Hüseyin Öner'in eşofman satın aldığı 21 sporcu, Kulüp Başkanı Hadiye Erok ve Antrenör Mustafa Arslan Aygün, öncülüğünde Kaymakam Öner'e giderken, başarılarının artarak devam edeceğini söyledi.



Başarılı sporcuları makamında kabul eden kaymakam Hüseyin Öner, BENGİ projesi kapsamında çok sayıda etkinlik yaptıklarını kaydetti. Projenin 4 ayağından birinin de spor olduğunu anlatan Kaymakam Hüseyin Öner," Çeşitli okullarda öğrenci olan sizler Burhaniye Anadolu Spor Kulübü çatısı altında halter sporu yapıyorsunuz. Önemli dereceler kazandığınızı biliyorum. Bunun için hepinizi kutluyorum. Kulüp başkanınız Hadiye Erok ile antrenörünüz Mustafa Arslan Aygün'e de teşekkür ediyorum. Sizlere olan desteğimiz devam edecek" dedi. Kaymakam Hüseyin Öner'e teşekkür eden Kulüp Başkanı Hadiye Erok da," Eşofmanlar için çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize de çok yakıştı. Başarılarımız daha da artarak devam edecek" dedi. Sporcuları tanıtan Antrenör Mustaf Aslan Aygün'de,"Size teşekkür için geldik. Katıldığımız yarışmalarda Türkiye birinciliklerimiz var. Halterde Balıkesir'i temsil ediyoruz. Türkiye'nin en genç takımıyız. Yılda 8-10 defa yarışmalara gidiyoruz. Bunun için maddi sıkıntılarımız oluyor. Bu konuda da destek bekliyoruz" dedi. Kaymakam Hüseyin Öner de elinden gelen desteği yapacağını söyledi. Kaymakam Öner, başarılı sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. - BALIKESİR