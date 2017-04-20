Halterci Yavuz Başkan Cabbar'ı Ziyaret Etti

Halterci Mehmet İsmail Yavuz Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenecek olan şampiyonaya öncesinde Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı ziyaret etti.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun 21-22-23 Nisan tarihleri arasında Konya'da düzenleyeceği Halter Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil edecek olan Dev Ali Spor Kulübü sporcularından Mehmet İsmail Yavuz Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret etti.



Mehmet İsmail Yavuz desteklerinden dolayı Başkan Cabbar'a teşekkürlerini iletti. Başkan Cabbar da, "Kayseri'yi temsil ederek turnuvaya katılmak bile önemli bir başarı göstergesidir. İnşallah Mehmet Yavuz kardeşimizin dereceye girerek, milli takıma seçilmesini can u gönülden arzu ediyorum" diyerek sporcuya başarılarının devamını diledi.



64 sıkletinde turnuvaya katılacak olan Mehmet İsmail Yavuz, dereceye girmesi halinde, Milli takıma seçilme hakkı kazanmış olacak. - KAYSERİ