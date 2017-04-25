Halterci genç kızın şok ölümü

Adana'da kalp büyümesi rahatsızlığı nedeniyle halteri bırakan Aysu Mantaşoğlu akşam yemeğinden sonra rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti



ADANA - Adana'da kalp büyümesi rahatsızlığı nedeniyle halteri bırakan Aysu Mantaşoğlu adlı genç kız, dün akşam yemeğinden sonra rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eskişehir'de Eğitimciler Spor Lisesi'nde okuyan ve Isparta Halter Bölge Spor'un formasını giyen 16 yaşındaki Aysu Mantaşoğlu, kalp büyümesi nedeniyle çok sevdiği halteri bırakmak zorunda kaldı.

Adana'nın Yüreğir ilçesi, Remzi Oğuz Arık Mahallesi'nde oturan ailesiyle dün akşam balık yiyen ve ardından süt içen Aysu Mantaşoğlu, ilacını aldıktan bir süre sonra rahatsızlandı. Ailesi tarafından Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aysu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aysu Mantaşoğlu'nun cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.