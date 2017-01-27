Halter: Türkiye Büyükler Ferdi Şampiyonası

Türkiye Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası, Muğla'nın Fethiye ilçesinde devam ediyor.



Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen ve Beşkaza Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde kadınlarda 48, 53, 58, 63 ve 69, erkeklerde ise 56, 62 ve 69 kilolarda müsabakalar yapıldı.



Sporculara sadece toplamdaki (koparma ve silkmenin toplamı) derecelerine göre madalyaları verildi.



Kadın ve erkeklerde toplamda dereceye giren sporcular şöyle:



Kadınlar



48 kilo:



1- Şaziye Erdoğan - Ankara (160 kilo)



2- Gamze Karakol - Ankara (152 kilo)



3- Sedef Okan - Konya (137 kilo)



53 kilo:



1- Bediha Tunadağı - Gaziantep (170 kilo)



2- Cansunur Sarıkaya - Gaziantep (149 kilo)



3- Elif Acar - İstanbul (147 kilo)



58 kilo:



1- Elif Ünal - Ankara (182 kilo)



2- Damla Aydın - İstanbul (168 kilo)



3- Gamze Yayla - Ankara (152 kilo)



63 kilo:



1- Ayşegül Çakın - Ankara (188 kilo)



2- Nuray Levent - Düzce (187 kilo)



3- Mehtap Kurnaz - Ankara (185 kilo)



69 kilo:



1- Zeynep Atakan - Ankara (186 kilo)



2- Emine Ayyıldız - Sakarya (171 kilo)



3- Tuğba Arslanhan - İstanbul (171 kilo)



Erkekler



56 kilo:



1- Muammer Şahin - Ankara (231 kilo)



2- Okan Yılmaz - Ankara (221 kilo)



3- Kadir Aydoğdu - Aydın (217 kilo)



62 kilo:



1- Ramazan Kaya - Bursa (250 kilo)



2- Yusuf Göçmenoğlu - Ankara (231 kilo)



3- İbrahim Özbay - Erzincan (230 kilo)



69 kilo:



1- Bünyamin Sezer - Ankara (283 kilo)



2- Erol Bilgin - Bursa (278 kilo)



3- Ramazan İlhan - Ankara (277 kilo)



Türkiye Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası'na, yarın yapılacak müsabakalarla devam edilecek.