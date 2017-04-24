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Halliburton İlk Çeyrekte Zarar Etti
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Halliburton İlk Çeyrekte Zarar Etti

NEW Dünyanın en büyük ikinci petrol sahası hizmetleri şirketi Halliburton'ın bu yılın ilk çeyreğinde zarar ettiği bildirildi.

Halliburton İlk Çeyrekte Zarar Etti

NEW Dünyanın en büyük ikinci petrol sahası hizmetleri şirketi Halliburton'ın bu yılın ilk çeyreğinde zarar ettiği bildirildi.

Halliburton, bu yılın ilk üç ayına dair bilançosunu açıkladı.

ABD'li şirketten yapılan açıklamada, geçen yılın ilk çeyreğinde 2,41 milyar dolar zarar eden Halliburton'ın, bu yılın ocak-mart döneminde de zararının 32 milyon dolar olduğu belirtildi.

Firma, ayrıca, geçen yılın ilk çeyreğinde hisse başına 2,81 dolar zarar ederken, bu senenin aynı döneminde de hisse başına 0,04 dolar zarar açıkladı.

Öte yandan, şirketin bu yılın ocak-mart döneminde geliri yıldan yıla artış gösterdi.

Buna göre, Halliburton'ın bu senenin ilk üç ayındaki geliri yüzde 1,9 artışla 4,28 milyar dolara ulaştı. Firma, geçen yılın ilk çeyreğinde 4,2 milyar dolar gelir elde etmişti.

Halliburton'ın ilk çeyrek zararında yıldan yıla azalış görülmesinin ardından, şirketin New York borsasında işlem gören hisselerinde kısa süreli kazanç görüldü.

Şirket cuma günü hisse başına değeri 47,14 dolardan günü tamamlarken, firmanın hisseleri bugün yüzde 1,5 primle 47,86 dolara kadar yükseldi ancak ilerleyen saatlerde 47,21 dolara kadar geriledi.

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