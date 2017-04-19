Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, halk oylamasında milletin son sözü söylediğini, halkın alkışlanacak ve saygı duyulacak bir karar verdiğini belirterek, "Halkın tercihine gölge düşürmek seçmenin kararına saygısızlıktır." değerlendirmesinde bulundu.



Özgenç, yaptığı yazılı açıklamada, yapılan referandumla ülkenin demokrasi tarihinde yeni bir sayfa açıldığını belirterek, ancak geride kalan halkoylamasına ilişkin sürdürülen "şaibe var mı yok mu" tartışmalarıyla gündemin meşgul edildiğini aktardı.



Yıllardır iktidar olamayanların aldıkları tüm yurt içi ve yurt dışı desteğe rağmen başarılı olamayınca bu kez YSK'yı suçladığını kaydeden Özgenç, bu kimselerin seçimde şaibe olduğunu iddia etmesinin düşündürücü olduğunu bildirdi.



Özgenç, referandumda sağlanan yüksek katılıma değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Referandum ile Türkiye hükümet sistemini sonlandırıp yeni bir sayfa açmaya hazırlanırken, ülke tarihinin en önemli seçimlerinden birinin sonrasında hemen hemen her seçim sonrasında yaşanan hatalar gibi bu seçimde de hatalar olmuş olabilir. Bazı sandık görevlilerinin ihmalinden dolayı zarf ve tercih kağıtlarının mühürsüz olmaları bahane edilerek çok büyük gayretler sarf edilerek birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirilen referandum için şaibe yaygarası yapılmaktadır. Ancak bunlar maksatlı ve beyhude gayretlerdir.



Kaldı ki; Türk siyasi hayatında fazla bir varlık gösteremeyenler bugüne kadar girdikleri seçimlerde başarısız olanlar 'yenilen pehlivan güreşe doymaz' misali 16 Nisan referandumunda galip gelemeyenler, bazı yerlerde zarfların mühürsüz olması bahanesiyle şaibe algısı gayretine girdikleri görülüyor."



Özgenç, milletin son sözü söylediğini, halkın alkışlanacak ve saygı duyulacak bir karar verdiğini belirterek, "Halkın tercihine gölge düşürmek seçmenin kararına saygısızlıktır." ifadesini kullandı.



"Kafa karıştırılmaya çalışılıyor"



Özgenç, sandıkta bulamadıkları kazanımları başka yerlerde arayan bazı siyasi liderlerin YSK'nın kararının referandum sonucuna gölge düşürdüğünü iddia ederek vatandaşların kafasını karıştırmaya çalıştığını bildirdi.



Türk halkının gerçekleri gördüğünü ve bildiğini kaydeden Özgenç, "Bu millet sorguladığı için her seçim sonrası yapılan hazımsızlığın bilinciyle ortaya sürülen bu oyunları reddediyor ve figüranlarını da sandıkta bırakıyor. Seçimlerde başarı gösteremeyenler, halkın itibar etmediği kişilerin bir yerlerden medet umması manidardır." değerlendirmesinde bulundu.



Özgenç, vatandaşların, seçildiğinden bu yana girdiği tüm seçimlerde hiçbir varlık gösteremeyenlere güvenmeyeceğini, saygı duymayacağını, itimat ve itibar etmeyeceğin ve oy vermeyeceğini aktardı.



Tunceli'nin Pülümür ilçesinde "Sikorsky" tipi polis helikopterinin düşmesi sonucu 7'si polis 12 kişinin şehit düştüğünü anımsatan Özgenç, "Olay, halkımızı üzüntüye gark etmiştir. Bizleri de derin bir acı ve üzüntüye boğan menfur kaza da şehit olan polis, hakim, asker ve teknik personelimize yüce Allah rahmet, ailelerine de sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.