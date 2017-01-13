Halkın Anayasa Hakkında Vereceği Karara Saygı Duyulacaktır"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Anayasamız halkın anayasasıdır. Halk kendi anayasası hakkında bir karar verecek ve bu karara saygı duyulacaktır." ifadelerini kullandı.



Büyükekşi, yaptığı yazılı açıklama ile Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşmeleri devam eden anayasa değişiklik paketi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Meclisten çıkacak sonucun Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulunan Büyükekşi, paketin halkın kararıyla sonuca bağlanacağını, anayasanın halkın anayasası olduğunu vurguladı.



Halkın kendi anayasası hakkında bir karar vereceğini ve bu karara saygı duyulması gerektiğini anımsatan Büyükekşi şunları kaydetti:



"Milli irade ve kamu vicdanınca verilecek görüş her koşulda dikkate alınmalı, halkın kendi geleceğini en iyi şekilde tayin edeceğinden şüphe duyulmamalıdır. Paketin Türkiye'ye katacağı en önemli değerlerden birisi belirsizliklerin sona erecek olmasıdır. Ülkemiz 1990–2002 yılları arasında koalisyon hükümetleri yönetiminde yüzde 3,6 büyürken, 2005–2015 yılları arasında, 2009 krizine rağmen ortalama yüzde 5,6 büyüme kaydetti. Getirilen değişikliğin ülkemize istikrar katacağını ve ülkemizin geleceğine güvenle bakacağını umuyoruz.



Türkiye dünyanın güçlü ülkelerinden birisi olarak, bu gücü daha da geliştirmek ve potansiyelini açığa çıkarmak için 2023 hedeflerini kendisine bir yol haritası olarak belirledi. Bu doğrultuda atılacak adımlar ve yapılacak reformlarda hız, reformun kendisi kadar önemli. Küreselleşen dünyanın hızına ayak uydurmalıyız. Her geçen gün daha da çetinleşen rekabet ortamında ülkemizi öne çıkarmalıyız. Bunun için daha hızlı davranmak, karar alış süreçlerinde daha atik olmak ülkemize oldukça önemli avantajlar sağlayacaktır."



TİM Başkanı Büyükekşi, Anayasa değişiklik sürecinde en önemli karar vericinin halk olduğuna işaret ederek, sürecin Meclis aşaması tamamlanınca paketin halkın takdirine sunulacağını, halkın da kendi geleceğine karar vereceğini anımsattı.



Bu süreçte, siyasilere düşen en önemli görevin, paketin vatandaşların hayatına neler katacağını çok iyi anlatması olduğunu belirten Büyükekşi, "Bu sayede toplumun konuyu doğru bir şekilde anlaması ve karar vermesi sağlanmalıdır. Özellikle ekonomimizde son günlerde yaşanan dalgalı süreç düşünüldüğünde, halkımızın bu algı oyununa gelmemesi, kısa vadeli değil uzun dönemli değerlendirme yapması önem arz etmektedir. Bu Anayasa değişiklik paketi ile tekrar yurt dışında bir algı operasyonu başladı. Değişikliklerin yurt içinde halkımıza anlatılması kadar, sürecin getireceği yenilikler ve ülkemize sunacağı fırsatların yurt dışında da anlatılabilmesi gerekir. Süreç bu sayede daha sağlıklı ilerleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.