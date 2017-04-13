Halkbank'ta Pasörler Umutlu

Voleybol Efeler Ligi play-off yarı final turunun ilk maçında yarın Ziraat Bankası ile karşı karşıya gelecek Halkbank'ta, pasörler final yolunda umutlu.



Kulüpten yapılan açıklamada, takımın üç pasörü Dejan Vincic, Mustafa Ramazanoğlu ve Erden Çevikel'in görüşlerine yer verildi.



Sloven oyuncu Vincic, yarı final turunda Türkiye'nin en iyi takımlarının karşı karşıya geleceğini belirterek, "Sahaya en iyi maçımızı oynamak üzere çıkacağız, kısaca her şey bize bağlı olacak. Kendi seviyemize yakışır şekilde, bu sezon gittikçe kendimizi geliştirdiğimiz gibi oynarsak arzu ettiğimiz sonucu alırız, diye düşünüyorum. Rakibin deneyimli oyuncuları olduğunu biliyoruz ama bizim de deneyimli oyuncularımız var. Her top, her sayı için mücadele edeceğiz. Umarım sonunda kazanan taraf biz oluruz, finale gideriz." ifadelerini kullandı.



Mustafa da Ziraat Bankası maçı için çok iyi hazırlandıklarını vurgulayarak, "Seyir açısından çok keyifli bir maç olacak. Onlar da ligin çok güçlü ekiplerinden ve geniş bir kadroları var ama bizim takımımız da çok güçlü, tecrübeli oyunculardan kurulu. Şampiyon olmak için çok çalıştık. Takımımıza güveniyorum. Taraftarlarımızı destek için maça bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Play-off'un ilk turunda Galatasaray HDI Sigorta'yı eleyerek yarı finale yükseldiklerini hatırlatan Erden ise, "Rakibimiz Ziraat Bankası oldu. Son derece donanımlı bir takım, bunun farkındayız ve çalışmalarımızı ona göre yaptık. Bu zorlu Ankara derbisinde taraftarımızı salona bekliyoruz. Daha çok voleybolseverin bu maçı yerinde izleyebilmesi için biraz daha erken saatte başlamasını tercih ederdim." şeklinde görüş belirtti.



Halkbank ile Ziraat Bankası arasındaki yarı final ilk maçı TVF Başkent Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak.