SALON: Balıkesir Yeni
HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya(xx), Yasin Okumuş (xx)
HALKBANK: Kemal (xxx), Mustafa (xxx), Burutay (xxx), Emre (xxx), Dick Kooy (xxx), Miljkovic (xxx), Hasan (xx), Caner (xx), Vincic (xx)
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Mert Matic (xx), Arslan (xx), Marechal (xx), Özkan (xx), Price (xx), Coskovic (xxx), Rouzier (xx), Kadir (xx), Burak (xx), Erdem (xx), Le Goff (xx)
SETLER: 25-20, 28-26, 28-26
SÜRE: 93 dakika (26, 36, 31)
TÜRKİYE Voleybol Federasyonu tarafından Balıkesir'de düzenlenen Erkekler Kupa Voley yarı final maçında Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek finalde Fenerbahçe ile eşleşti. Balıkesir Yeni Spor Salonu'ndaki müsabakanın setleri 25-20, 28-26 ve 28-26'lık skorlarla sona erdi. Yarın aynı salonda saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe-Halkbank maçında galip gelecek takım kupanın sahibi olup, 2018 CEV Kupası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazanacak. - Balıkesir
Halkbank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0
SALON: Balıkesir YeniHAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya(xx), Yasin Okumuş (xx)HALKBANK: Kemal (xxx), Mustafa (xxx), Burutay (xxx), Emre (xxx), Dick Kooy (xxx), Miljkovic (xxx), Hasan (xx), Caner (xx), Vincic (xx)İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Mert Matic (xx), Arslan (xx), Marechal (xx), Özkan...
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