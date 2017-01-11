Halkbank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0





SALON: Balıkesir Yeni



HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya(xx), Yasin Okumuş (xx)



HALKBANK: Kemal (xxx), Mustafa (xxx), Burutay (xxx), Emre (xxx), Dick Kooy (xxx), Miljkovic (xxx), Hasan (xx), Caner (xx), Vincic (xx)



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Mert Matic (xx), Arslan (xx), Marechal (xx), Özkan (xx), Price (xx), Coskovic (xxx), Rouzier (xx), Kadir (xx), Burak (xx), Erdem (xx), Le Goff (xx)



SETLER: 25-20, 28-26, 28-26



SÜRE: 93 dakika (26, 36, 31)



TÜRKİYE Voleybol Federasyonu tarafından Balıkesir'de düzenlenen Erkekler Kupa Voley yarı final maçında Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek finalde Fenerbahçe ile eşleşti. Balıkesir Yeni Spor Salonu'ndaki müsabakanın setleri 25-20, 28-26 ve 28-26'lık skorlarla sona erdi. Yarın aynı salonda saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe-Halkbank maçında galip gelecek takım kupanın sahibi olup, 2018 CEV Kupası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazanacak. - Balıkesir