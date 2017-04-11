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Halkbank'ın Arkasındayız"
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Halkbank'ın Arkasındayız"

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Adalet Bakanımızın yaptığı incelemeler Halkbank'ın hiçbir işleminin küresel normlara aykırı olmadığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Halkbank'ın Arkasındayız

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Adalet Bakanımızın yaptığı incelemeler Halkbank'ın hiçbir işleminin küresel normlara aykırı olmadığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Bankamızın arkasındayız." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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