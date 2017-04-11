Halkbank'ın Arkasındayız"
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Adalet Bakanımızın yaptığı incelemeler Halkbank'ın hiçbir işleminin küresel normlara aykırı olmadığını net bir şekilde ortaya koyuyor.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Adalet Bakanımızın yaptığı incelemeler Halkbank'ın hiçbir işleminin küresel normlara aykırı olmadığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Bankamızın arkasındayız." dedi.
Kaynak: Dunya.com
-
Arapların yeni gözdesi oldu! Para yağıyor
-
Yüz binlerce kişinin elektrik borcu siliniyor!
-
General Motors'u tahtından etti! İşte ABD'nin en değerlisi
-
İnternet kullanımında yeni kurallar resmen başladı!
-
Bankaların yarışı vatandaşa yaradı! Faizler rekor seviyede
-
Merkez Bankası cari açık rakamlarını açıkladı!
-
Kurtuluş için çıktıkları umut yolculukları, pazarlarda bitiyor