Halkbank İlk Galibiyet Peşinde

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında yarın Belçika'nın Knack Roeselare ekibiyle karşılaşacak.



Grupta galibiyeti bulunmayan iki takımın maçı, TVF Başkent Salonu'nda saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Slovak Dusan Hodon ile Ukraynalı Andrii Kovalchuk yönetecek.



İlk iki maçında Rus Belogorie Belgorod ve İtalyan Sir Sicoma Colussi ekiplerine 3-0'lık skorlarla yenilen Halkbank, grupta ilk galibiyetini almaya çalışacak.