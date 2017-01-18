Halkbank Evinde Kaybetti

Halkbank Antrenörü Slobodan Kovac: "İyi oynamadık"



Ercan ATA - ANKARA / DHA (fotoğraflı)



Salon: TVF BAŞKENT



Hakemler: Hodon Dusan (Slovakya), Kovalchuk Andrii (Ukrayna)



HALKBANK ANKARA: Faik Samet, Vincic, Burutay, Kemal, Miljkovic, Kooy Dick, Hasan (L), Caner, Fonteles, Emre



KNACK ROESELARE: D' Hulst, Orczyk, Coolman, Tuerlinckx, Verhanneman, Fornes, Dejonckheere (L), Trinidad, Claes



Setler: 24-26, 19-25, 26-24, 23-25



Süre: 109 dakika (27, 22, 30, 30)



Voleybolda CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu üçüncü maçında Belçika'nın Knack Roeselare takımıyla Ankara'da karşılaşan Halkbank, karşılaşmadan, 3-1 yenik ayrıldı.



Halkbank maça iyi servis atarak başladı. Roeselare takımı, ortadan rahat hücum yapınca oyuna denge geldi. Karşılıklı sayılarla devam eden mücadelede skor 24-24'te eşitlendi. Halkbanklı oyuncular 24-25'te topu auta vurunca ilk seti 24-26 alan konuk ekip 1-0 öne geçti.



İkinci sette file önünde üstün olan Roeselare, Halkbank'ın hatalarını da değerlendirince farkı 5 sayıya kadar çıkardı. Belçika takımı iyi oyun kurdu, defans yaptı. Etkili servis de atamayan Halkbank'a fırsat vermeyen Roeselare, seti 25-19 kazanarak durumu 2-0 yaptı.



Üçüncü sette rakibini kovalayan Halkbank, seriler bulamayınca Roeselare ikinci teknik molaya 16-13 önde girdi. Başkent temsilcisi üst üste bulduğu bloklarla skoru 18-18 yaptı. Etkinliğini artıran Halkbank, bu bölümde rakibine karşı özellikle bloklarda üstünlük kurdu. Set bir kez daha 24-24'te eşitlendi. Seti 26-24'lük skorla kazanan Halkbank maç için umutlandı: 2-1.



Dördüncü sete Halkbank, daha istekli başladı. Etkili servis atarak rakibini oyun kurmada zorlayan Başkent ekibi, ilk teknik molaya önde girdi. İki takımın da hırslı oynadığı sette çekişme yaşandı. Roeselare, ortadan yaptığı rahat ataklarla setteki dengeyi bozdu. Belçika ekibi, seti 25-23 maçı da 3-1 kazandı.



İYİ OYNAMADIK



Halkbank Erkek Takımı Antrenörü Slobodan Kovac maçtan sonra yaptığı açıklamada iyi voleybol oynamadıklarını söyledi. Kovac şöyle konuştu:



"İyi voleybol oynamadık. Karşı takımın az hatayla ve rakibe servisle baskı kurduğunu biliyorduk. Taktik açıdan yapmamız gerekenleri bildiğimiz halde sahaya yansıtamadık. Disiplinimizi kaybettik ve bu sonuç geldi."