ANKARA-DHA
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutcu, Salim Bektaş
Halkbank: Seda Uslu, Starcevic, Hande Naz Şimşek, Tutku Burcu Yüzgenç, Rosell, Grigoreva (Derya Çayırgan)
Beşiktaş: Çağla Akın, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Hecke, Rousseaux, Yasemin Güveli (Merve Gülaç, Bihter Dumanoğlu, Dilara Bilge, Gizem Giraygil, Hümay Topaloğlu)
Setler: 25-23, 25-20, 25-19
Süre: 82 dakika (28, 27, 27)
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Kupa Voley'de, bayanlar 1. bölüm maçında Halkbank, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. İki takım arasındaki rövanş maçı 28 Aralık Çarşamba günü saat 14.00'te
İstanbul'daki Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak.
Halkbank - Beşiktaş: 3- 0 (Bayanlar Kupa Voley)
DHASalon: TVF BaşkentHakemler: Zeki Bocutcu, Salim BektaşHalkbank: Seda Uslu, Starcevic, Hande Naz Şimşek, Tutku Burcu Yüzgenç, Rosell, Grigoreva (Derya Çayırgan)Beşiktaş: Çağla Akın, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Hecke, Rousseaux, Yasemin Güveli (Merve Gülaç, Bihter Dumanoğlu, Dilara Bilge,...
ANKARA-DHA
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