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Halkalı'da Oy Verdikten Sonra Piknik Yapan Vatandaşlar
Halkalı'da Oy Verdikten Sonra Piknik Yapan Vatandaşlar
(Tür: İstanbul)
16 Nisan 2017 Pazar 15:51
(Tür:
İstanbul
)
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[9506970] DHA
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Hülya'nın kızı, kullandığı oyun rengini belli etti
Kullandığı oyun fotoğrafını çekip polise kafa attı
Son dakika! Doğu ve Güneydoğu'da oy sayımı başladı
YSK oy pusulası tartışmalarına son noktayı koydu
Sandığa giden Demirtaş'ın eşi bir ilki yaşadı
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Görevliler şaşkına döndü! Oy kullanmaya sadece 1 kişi geldi
Ünlü oyuncu, kayınvalidesini ambulansla oy kullanmaya getirdi
Milli futbolcu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Türkiye referanduma giderken kediciğin paylaşımı olay oldu
Tuvalette sigara kokusunu aldı, kafasını kaldırınca çığlık atıp kaçtı
Ahmet Hakan'dan, Ağaoğlu'na zehir zemberek sözler!
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Bir annenin beddua ettiği yer, köylülerin umut kapısı oldu
İlk kez oy kullanan Zehra heyecanının kurbanı oluyordu
Arı kovanlarını açınca dünyası başına yıkıldı
Ve Lyon İstanbul'daki maç için kararını verdi
Emekli öğretmen, tarlasındaki otları yakarken feci şekilde can verdi
Usta oyuncu hasta yatağından kalkıp oy kullanmaya gitti
Kafasına darbe alan yarışmacı suya düştü, bir daha da çıkamadı
"Canavar" yeni imzayı attı
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