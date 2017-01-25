'Halka' Filmindeki Kız Ekrandan Fırlayınca Müşteriler Çığlık Çığlığa Kaçıştı

"Halkalar" filminin gelecek ay başında gösterime girmesini kutlamak amacıyla Paramount Pictures stüdyoları, hayranlarına gerçekten korkuyu yaşatmak için korkunç bir şaka organize etti.

KIZ TELEVİZYONDAN ANİDEN ÇIKIYOR

Paramount Pictures'in orijinal Youtube hesabından yayınlanan videoda, müşterilerin televizyon bakmak için bir elektronik mağazada dolaştığı görülüyor. Satış asistanı müşterilerin yanından biraz uzaklaşınca, filmin karakteri "Samara Morgan"a benzetilen bir kız televizyonlardan birinin içinden çıkıyor.

ŞUBAT AYININ BAŞINDA VİZYONA GİRECEK

Dehşete kapılan müşteriler çığlıklar atıyor, korkudan yanlarında bulunanları kavrıyor ya da mağazadan koşarak uzaklaşıyor. 2002 yılında çekilen Halka filminin devamı niteliğindeki yapım Şubat ayının başında Türkiye'de de vizyona girecek.