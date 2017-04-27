Halka Arzlarda 10 Yılın En Hareketli Çeyreği Yaşandı

Dünya genelinde halka arz sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 92 yükselerek 369 oldu. İşlem sayısı bakımından 2007'den bu yana en hareketli çeyrek dönem yaşandı.



Dünyanın lider denetim ve danışmanlık şirketlerinden EY, Global Halka Arz Trendleri 2017 Raporu'nun birinci çeyrek dönem sonuçlarını açıkladı. Rapora göre; 2017 yılının ilk çeyrek döneminde gerçekleştirilen halka arz işlemi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 92 artış göstererek 369 oldu ve 2007'nin ilk çeyrek döneminden bu yana en hareketli üç aylık dönem yaşandı. Halka arzlar yoluyla elde edilen gelir 33,7 milyar dolar olarak gerçekleşirken, gelirlerde 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 146 yükseliş kaydedildi. Raporda; yaşanan ivmelenmede global hisse senedi piyasalarındaki yukarı yönlü hareketlerin etkili olduğu belirtiliyor. Halka arzlara özellikle de yılın ilk en büyük iki işleminine ev sahipliği yapan Asya-Pasifik bölgesi ve ABD piyasalarındaki yükselişlerin öncülük ettiği ifade ediliyor.



Global halka arz faaliyetlerindeki tablonun 2017'nin geri kalanı için olumlu bir görünüm oluşturduğunu dile getiren EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, "Halka arzların artması global ekonomide devam eden belirsizliklere rağmen, 2017'de büyümenin önünü açabilir. Bazı gelişmiş ülkelerde ekonomik göstergelerin iyileşme göstermesine paralel olarak, hisse senedi endeks performansları ve değerlemeleri de yukarı yönlü bir trend izliyor. Aynı zamanda volatilitenin de düşük olması halka arz algısını pozitif yönde etkiliyor. Türkiye'de ise 2017 ilk çeyrek itibariyle birincil halka arz işlemi gerçekleşmediğini görüyoruz. Yıl içerisinde gerçekleşmesi beklenen en büyük birincil halka arz işlemi olarak, Nisan ayı içerisinde SPK'ya başvuran Mavi Jeans gösteriliyor. Bu dönemde 4 şirket ikincil halka arzı gerçekleştirdi ve bu işlemler sonucu 1,25 milyar TL'si (326 milyon ABD doları) Zorlu Enerji'nin olmak üzere toplam 1,27 milyar TL (331 milyon ABD doları) fon elde edildi. Aynı dönem içinde halka arz yöntemi kullanılarak 6 adet borçlanma senedi ve 1 adet gayrimenkul sertifikası ihracı gerçekleşti. Toplam yurtiçi ihraç limiti 46,6 milyar TL (12,5 milyar ABD doları) olan bu işlemler sonucunda 2,7 milyar TL bedelinde satış gerçekleşti ve 44 milyar TL'lik kısmı yurtiçi satışa hazır durumda" değerlendirmesinde bulundu.



Asya-Pasifik bölgesi global halka arzları domine ediyor



Bu yılın ilk çeyrek döneminde gerçekleşen halka arz işlemlerinin yüzde 70'i Çin öncülüğünde Asya-Pasifik bölgesinden geldi. Bölgede gerçekleşen halka arzlar ayrıca bu işlemlerden elde edilen global gelirin yüzde 48'ini oluşturdu. Çin borsalarında 182, Şenzen'de 73 ve Şanghay'da ise 70 halka arz gerçekleştirildi. Çin Menkul Değerler Düzenleme Komisyonu'nun (CSRC) halka arz onaylarına hız kazandırması ile birlikte bölgenin kısa vadede global halka arzlardaki liderliğini sürdüreceği öngörülüyor.



EMEIA bölgesi jeopolitik belirsizlikten olumsuz etkileniyor



Raporda EMEIA bölgesinde (Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika) devam eden jeopolitik belirsizliğin halka arz faaliyetlerini olumsuz etkilediği belirtiliyor. Bölgede halka arzlar 2017'nin ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 ile hafif bir yükseliş kaydetti. Global halka arz işlemlerinin yüzde 21'i EMEIA bölgesinden gelirken, halka arzlardan elde edilen global gelirin yüzde 15'ini oluşturdu. Hindistan ve Birleşik Krallık en aktif bölgesel piyasalar olarak öne çıkarken, bu ülkelerde sırasıyla 26 ve 12 halka arz gerçekleştirildi.



ABD formunu geri kazandı



ABD'de halka arzlar, 2017'ye güçlü bir başlangıç yaparak ilk çeyrekte 2016'nın aynı dönemini hem işlem sayısı hem de gelir bakımından oldukça geride bıraktı. 24 halka arz ile elde edilen 10,8 milyar dolarlık gelir, 2015'in ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye işaret etti. ABD'de bu yılın ilk çeyreğinde yapılan dört halka arz global olarak gerçekleşen en büyük işlemler olarak kaydedildi. - İSTANBUL